Simão Mateus, diretor científico do Dino Parque da Lourinhã, no distrito de Lisboa, afirmou à agência Lusa que os fósseis do Plateosaurus foram encontrados já no início do século XX e não foram ainda estudados.

Pertencem ao Sauriermuseum Frick, um museu de paleontologia localizado em Frick, na Suíça, que "não tem capacidade" para estudar os fósseis e os colocar em exposição.

Por esse motivo, os fósseis vão ser transportados para a Lourinhã para serem estudados nos próximos dois anos e integrarem a exposição do Dino Parque, ao abrigo de um acordo com o museu suíço.

O Plateosaurus é um dos primeiros dinossauros da Europa, com mais de 200 milhões de anos, tendo vivido no período Triásico na Europa Central, Alemanha e Suíça e um dos mais antigos do mundo.

Considerados um antepassado dos saurópodes, estes dinossauros gigantes de cauda e pescoço tinham um tamanho que variava entre os cinco e os oito metros, podendo ter exemplares maiores que poderiam atingir os 10 metros.

Os visitantes do Dino Parque poderão acompanhar ao vivo o trabalho científico, no seu laboratório.

O Dino Parque da Lourinhã já recebeu 1,1 milhões de visitantes desde a sua abertura ao público, em 2018.

Com aquela que é considerada a maior exposição temática ao ar livre da Europa, com 10 hectares, possui seis percursos diferentes que permitem aos visitantes observar quase 200 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitaram o planeta Terra há 450 milhões de anos.

