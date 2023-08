"A Presidente Dina Boluarte viaja para a cidade de Belém do Pará, Brasil, onde vai participar na IV reunião de presidentes dos Estados que integram o Tratado de Cooperação Amazónica (TCA), onde serão abordados temas sobre o meio ambiente", indica um comunicado do seu gabinete na rede social X (antigo Twitter).

Hoje, Boluarte manterá uma reunião bilateral com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, em Belém do Pará, indica o comunicado.

O Congresso do Peru autorizou na passada quinta-feira a autorização solicitada por Boluarte para comparecer na IV reunião de presidentes dos Estados integrantes do Tratado de Cooperação Amazónica, na presença de oito chefes de Estado.

O Peru não possui vice-presidentes desde a tomada de posse de Boluarte em 07 de dezembro de 2022, após a destituição do seu antecessor Pedro Castillo, acusado de promover um auto golpe de Estado para tentar convocar uma nova Assembleia constituinte.

