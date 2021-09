O 'cantautor' tem marcados cinco concertos em Portugal: a 29 de outubro, no Teatro de Vila Real, a 31 de outubro, no Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco, a 03 de novembro, no Coliseu de Lisboa, a 05 de novembro, no Theatro Circo de Braga e, a 07 de novembro, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, anunciou a promotora de espetáculos IMpar.

Os concertos contam com a participação especial da cantora brasileira Adriana Calcanhotto, que sobe ao palco para interpretar alguns temas com Gil.

Antes de chegar a Portugal, Gilberto Gil passará por salas de espetáculos em França, Alemanha, Suécia, Áustria, Espanha, Bélgica e Hungria, num total de treze cidades europeias às quais se juntam, depois, as cidades portuguesas.

O concerto que o artista brasileiro vai apresentar está a ser criado de raiz, a partir do seu repertório, e será acompanhado pelos seus filhos Bem Gil, na guitarra e voz, José Gil, na bateria e percussão, e pelo neto João, também na guitarra.

Gilberto Gil "tem exercido um papel fundamental na modernização constante da Música Popular Brasileira", sublinha a promotora, recordando uma carreira que se estende por mais de 50 anos, com 70 álbuns publicados e nove prémios Grammy.

"Tornou-se um dos cantores e compositores mais influentes da cultura brasileira, de convicções firmes, alimentado apenas pelo seu talento e curiosidade", acrescenta ainda, no comunicado.

Adriana Calcanhotto tem 16 álbuns editados, conquistou um prémio Grammy, foi nomeada Embaixadora da Universidade de Coimbra no Brasil, em 2015, tendo, desde então, passado algumas temporadas nessa cidade portuguesa enquanto professora convidada.

AG // MAG

Lusa/Fim