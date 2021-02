"O prolongamento da suspensão do Dia da Defesa Nacional em todos os centros de divulgação abrange um total de 54.335 jovens que corresponde a 25.710 convocados entre os dias 07 de janeiro e 28 de fevereiro e 28.625 cidadãos e cidadãs convocados para cumprir o seu dever militar entre os dias 01 de março e 30 de abril", lê-se num comunicado do ministério.

A decisão está relacionada com a manutenção do estado de emergência e o confinamento geral do país devido à covid-19.

O Dia da Defesa Nacional, "que fica com início previsto para 01 de maio, irá abranger, ao longo do ano, um total de 58.943 jovens nascidos em 2002 e ainda 30.641, cuja comparência foi adiada devido à suspensão ocorrida durante o ano de 2020", esclareceu o ministério.

Este conjunto de eventos desenvolvidos em diversas instalações militares por todo o país visa "sensibilizar" os cidadãos, a partir dos 18 anos de idade, para "a temática da Defesa Nacional" e melhor dar a conhecer as funções de Exército, Marinha e Força Aérea.

O atual estado de emergência devido à terceira vaga de epidemia de covid-19 termina às 23:59 de 01 de março. A próxima renovação terá efeitos entre 02 e 16 de março.

Ao abrigo do estado de emergência, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades, desde 15 de janeiro.

Em Portugal, já morreram mais de 15 mil doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 797 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

