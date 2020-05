"Temos conhecimento que existiram dois casos iniciais de profissionais de saúde num serviço do Hospital de Santa Maria e, obviamente, como é o protocolo, como é a regra, houve testes aos profissionais e houve testes aos utentes", disse Graça Freitas, adiantando que "a situação está controlada".

A notícia tinha sido hoje avançada pela TVI, que dava conta da existência de pelo menos 10 casos positivos, entre profissionais de saúde, assistentes operacionais e pacientes, no internamento de pneumologia do hospital.

Questionada sobre a situação no Santa Maria, durante a conferência de imprensa diária sobre a pandemia da covid-19 em Portugal, Graça Freitas confirmou o diagnóstico de apenas dois casos.

Segundo a diretora-geral, "todos estão a ser seguidos e, felizmente, quer profissionais, quer doentes estão bem neste momento".

Graça Freitas recordou ainda que a Direção-Geral da Saúde (DGS) vai manter a orientação número 13 sobre a testagem aos profissionais de saúde que "estratifica os testes e a necessidade de os fazer, em função da sintomatologia e também em função do risco do profissional".

"Os profissionais que estão assintomáticos, mas que estiveram em grande risco de exposição, independentemente de fazerem ou não fazerem teste, ficam sempre em quarentena. Aqueles que estiveram em baixa exposição a casos positivos, com os equipamentos de proteção individual devidamente aplicados, podem continuar a sua atividade", explicou.

No entanto, a diretora-geral ressalvou que os serviços de saúde ocupacional das instituições têm margem para conduzir "avaliações muito finas", no âmbito das normas da DGS.

Na segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde já tinha que as instituições de saúde têm que respeitar a orientação número 13 da DGS sobre a testagem aos profissionais de saúde, apesar de admitir uma revisão das estratégias de testagem à covid-19 em função do dinamismo do novo coronavírus.

Portugal contabiliza 1.231 mortos associados à covid-19 em 29.209 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1,1%) e mais 173 casos de infeção (+0,6%).

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

