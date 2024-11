Numa recomendação hoje divulgada, a DGS sublinha que está previsto para sábado que Portugal continental seja atravessado por essa massa de poeiras, o que poderá traduzir-se num "aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar afetando, nomeadamente, as regiões do Alentejo, Algarve e interior da Região Centro".

Este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível (crianças e idosos), cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações, alerta a DGS.

Enquanto este fenómeno se mantiver, a DGS recomenda à população que evite esforços prolongados, bem como, a atividade física ao ar livre e evite a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

A considerada população de risco (crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma, e doentes do foro cardiovascular), pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, a DGS sublinha que "deve, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas".

A DGS alerta que os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e que a população, em geral, em caso de agravamento de sintomas devem contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

Para informação adicional sobre a qualidade do ar e os valores medidos nas estações de monitorização, pode ser consultada a página da internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ou a aplicação App QualAr.

