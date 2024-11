De acordo com a DGArtes, num comunicado hoje divulgado, "de um total de 27 candidaturas admitidas a concurso, é proposto o apoio a 15, abrangendo todas as áreas artísticas a concurso: Artes de Rua (uma), Circo (duas) e Cruzamento Disciplinar (12)".

Os resultados hoje anunciados são provisórios, seguindo-se agora um período de audiência de interessados.

Das 15 candidaturas propostas para apoio, a maioria (10) são do domínio da Criação, quatro do domínio das Ações Estratégicas de Mediação e uma do domínio da Formação.

Em termos geográficos, quatro são de entidades artísticas da região Norte, três do Alentejo, três da Grande Lisboa, e uma de cada uma das seguintes regiões: Oeste e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Algarve e Região Autónoma dos Açores.

O montante financeiro global disponível neste concurso é de 4,4 milhões de euros, a repartir por dois anos, valor que representa um aumento de 55% em relação ao ciclo anterior, refere a DGArtes.

Os concursos do Programa de Apoio Sustentado, na modalidade bienal, abriram em maio e encerraram em julho, com um valor global de 35,6 milhões de euros, para os anos de 2025 e 2026.

No total são seis concursos que abrangem as áreas do Teatro, Cruzamento Disciplinar, Artes de Rua e Circo, Artes Visuais, Dança, Música e Ópera e Projetos de Programação.

Nas áreas de Teatro e Programação, os dois concursos mobilizam 19,32 milhões de euros, repartindo-se 10,08 milhões de euros para o Teatro e 9,24 milhões de euros para a área de Programação.

As áreas de Música e Ópera dispõem de um global de 4,92 milhões de euros, com 3,72 milhões para Música e 1,2 milhões para Ópera.

O concurso na área das Artes Visuais tem reservados 3,6 milhões de euros e o da Dança um montante financeiro global de 3,4 milhões de euros.

Os concursos visam atividades calendarizadas entre 01 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2026.

JRS (MAG) // MAG

Lusa/Fim