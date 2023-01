De acordo com informação na página da DGArtes, o processo de candidatura decorre entre hoje e o dia 24 de fevereiro e a dotação de um milhão de euros será para apoiar 45 candidaturas de projetos artísticos de artes visuais, artes performativas, artes de rua e cruzamento disciplinar.

Este apoio, intitulado "Programa de Apoio em Parceria - Arte pela Democracia", será atribuído em vários patamares - entre 10.000 euros e 50.000 euros -, consoante a tipologia de proposta apresentada; se é para criação e programação ou para circulação nacional e edição, por exemplo.

Segundo o regulamento, os projetos que obtiverem financiamento devem ser executados entre 01 de abril deste ano e 30 de setembro de 2024.

A DGArtes explica ainda que este programa contempla a reposição de obras já estreadas até 31 de dezembro do ano passado.

No entanto, "a reposição de obras deve ser integrada no domínio da circulação nacional, devendo as mesmas ser apresentadas num espaço diverso daquele onde foram originalmente estreadas".

Em comunicado, a direção-geral recorda que este programa de apoio vai estender-se até 2026, já que estão previstas mais duas edições, uma em 2024 e outra em 2025.

O "Programa de Apoio em Parceria - Arte pela Democracia" resulta de uma colaboração entre a DGArtes e a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, para assinalar meio século da revolução que depôs a ditadura do Estado Novo.

O objetivo é "fomentar projetos que evoquem/celebrem a revolução de 25 de Abril e promovam a reflexão crítica sobre os valores da democracia, cidadania e igualdade, nas vertentes de desenvolvimento humano, social, económico e cultural".

Segundo a DGArtes, pretende-se ainda "fomentar a interação entre gerações através da partilha das memórias daqueles que viveram em ditadura".

Em comunicado, a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril lembra hoje que também fez parceria com o Instituto do Cinema e do Audiovisual, com 790 mil euros, e cujas candidaturas abrem ainda "no primeiro trimestre" deste ano, e com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, para bolsas de doutoramento - cujo prazo de candidatura abre "no segundo trimestre" deste ano.

