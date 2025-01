O instituto meteorológico neerlandês alertou para o código amarelo, o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, em grande parte do país devido à queda de neve, à possibilidade de piso escorregadio e à visibilidade limitada.

Por causa do mau tempo, a operadora do aeroporto de Schiphol cancelou dezenas de voos e alertou os passageiros para possíveis atrasos.

A utilização das pistas irá continuar limitada, com alguma melhoria durante a tarde, embora não esteja excluído que hoje continue a ser "um dia complicado", disse um porta-voz do aeroporto à agência noticiosa neerlandesa ANP.

O tráfego aéreo também sofreu os efeitos das condições meteorológicas adversas das últimas horas noutros países europeus, levando alguns aeroportos a interromper a atividade.

É o caso do aeroporto de Leeds-Bradford, no norte de Inglaterra, ou dos de Manchester e Liverpool, que mantiveram as pistas encerradas durante várias horas, até cerca das 10:00 locais (mesma hora em Lisboa), segundo a agência espanhola EFE.

Vários aeroportos na Alemanha estavam igualmente sujeitos hoje a restrições devido à neve e às pistas escorregadias.

Cerca de 120 descolagens e aterragens das cerca de 1.090 previstas para hoje foram canceladas durante a manhã em Frankfurt, o maior aeroporto da Alemanha, situado no oeste do país.

O serviço meteorológico alemão alertou para uma "situação meteorológica extremamente grave", com previsão de chuva gelada durante o dia, após a queda de neve durante a noite.

Uma frente quente que atravessa o país vinda do sudoeste é responsável pelo risco de gelo negro, a camada de gelo vítreo que se forma nas estradas e que constitui um perigo para o tráfego automóvel.

Na Bélgica, o Aeroporto Nacional de Bruxelas não registou até agora qualquer cancelamento, embora tenha sofrido pequenos atrasos devido a trabalhos de degelo da pista, segundo a EFE.

