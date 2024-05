Os camiões, cada um carregado com cerca de 20 toneladas de alimentos, bem como quatro camiões-cisterna, começaram esta madrugada a entrar, a partir de território egípcio, no corredor que conduz a Kerem Shalom, onde estão a ser inspecionados por Israel, disseram fontes de segurança e do Crescente Vermelho egípcio.

É a primeira vez que o Egito envia ajuda a Gaza desde que Israel tomou o lado palestiniano da passagem de Rafah, no sul do enclave que faz fronteira com a Península do Sinai, há 20 dias.

A estação de televisão egípcia Al Qahera News, próxima dos serviços secretos do país norte-africano, difundiu imagens de dezenas de camiões em fila em território egípcio antes de se deslocarem para Kerem Shalom, assim como de "quatro camiões-cisterna com combustível à entrada da passagem".

Fontes do Crescente Vermelho egípcio confirmaram à agência espanhola EFE a existência de quatro camiões-cisterna e 80 camiões com alimentos, não excluindo que, ao longo do dia, o número de camiões enviados para Kerem Shalom possa atingir entre 200 e 300.

"Os camiões, cada um com 15 a 20 toneladas de alimentos, serão entregues às Nações Unidas no lado palestiniano", disse à EFE uma fonte egípcia, que pediu para não ser identificada.

Centenas de camiões de ajuda humanitária, a maior parte deles carregados de alimentos, estão retidos no Egito sem poderem entrar na Faixa de Gaza desde 07 de maio, quando Israel assumiu o controlo do lado palestiniano da passagem de Rafah, por onde entra a maior parte da ajuda a Gaza.

O envio de ajuda do Egito ocorre numa altura em que o Cairo, juntamente com os Estados Unidos e o Qatar, mediadores do conflito entre Israel e o Hamas, se preparam para iniciar uma nova ronda de negociações indiretas para alcançar uma trégua em Gaza que permita a troca de reféns por prisioneiros palestinianos e a entrada de quantidades suficientes de ajuda na Faixa de Gaza.

PD // MSF

Lusa/Fim