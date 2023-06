Dezasseis mortos nas inundações causadas por destruição de barragem

As autoridades ucranianas revelaram que 16 pessoas morreram e 31 desapareceram, nas inundações provocadas pela destruição de uma barragem de Kakhovka, no rio Dniepre, na semana passada, no mesmo dia em que a Rússia anunciou 29 mortos.