O autocarro estava a caminho da cidade de Katra, proveniente de Amritsar, no estado de Punjab, no norte, quando caiu no desfiladeiro, perto da cidade de Jammu, acrescentaram as autoridades.

O chefe da polícia local, Chandan Kohli, disse aos jornalistas que o veículo estava lotado, acrescentado que as vítimas mortais eram do estado de Bihar, no leste da Índia.

Moradores e autoridades acorreram ao local do acidente e iniciaram as operações de resgate. Os feridos foram hospitalizados.

O santuário de Vaishno Devi, em Katra, é venerado pelos hindus e visitado todos os anos por centenas de milhares de pessoas.

A Índia tem uma das taxas de mortalidade no trânsito mais altas do mundo, com centenas de milhares de pessoas mortas e feridas anualmente. A maioria dos acidentes é atribuída à condução imprudente, estradas mal conservadas e veículos antigos.

