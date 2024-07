Segundo adiantou a mesma fonte, a decisão foi "tomada há alguns dias" pelo juiz Nuno Dias Costa do Tribunal Central de Instrução Criminal.

A notícia sobre a devolução da caução à empresa do centro de dados de Sines foi avançada hoje pelo Expresso.

A empresa do centro de dados de Sines havia pedido a revisão da medida de caução relativa à caução aplicada em novembro, após um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa ter entendido que não havia os indícios de crime apontados pela investigação do Ministério Público (MP).

O caso Influencer, que se tornou conhecido em novembro, levou à imediata demissão do então primeiro-ministro, António Costa, e à realização de eleições legislativas antecipadas.

Nas buscas do mesmo processo foram encontrados mais de 75 mil euros em dinheiro no gabinete de Vítor Escária, então chefe de gabinete de António Costa.

O ex-ministro João Galamba foi também constituído arguido no processo Influencer, juntamente com administradores da Start Campus e com o advogado Diogo Lacerda Machado (amigo próximo de António Costa), entre outras pessoas ligadas ao projeto.

