De acordo com comunicado da sala de Braga, a 'rentrée' acontece com a Noite Branca, entre 08 e 10 de setembro, que vai contar com espetáculos do Conservatório Bomfim, do Departamento de Música da Universidade do Minho e do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, para além da exibição de curtas-metragens, incluindo a premiada e nomeada ao Óscar "Ice Merchants", de João Gonzalez.

A programação do Theatro Circo inclui também o espetáculo de dança "Se Desta Janela, Debruçando-me", de Paulo Brandão, a partir de "O Marinheiro", de Fernando Pessoa, nos dias 22 e 23 de setembro, com interpretações de Carminda Soares, Maria R. Soares e Francisca Sarmento.

No mês de setembro, o Theatro acolhe um ciclo de cinema dedicado a João Pedro Rodrigues, no qual vão ser exibidos "A Última Vez Que Vi Macau", "Morrer Como Um Homem" e "O Ornitólogo".

No dia 29 de setembro, a Companhia Palcos Instáveis apresenta "Ming the Clam and the Immortal Jellyfish", de Ana Rita Xavier, que vai estar em residência no Theatro Circo.

Entre 28 e 01 de outubro, a Companhia de Teatro de Braga leva ao palco "A Tempestade", de Shakespeare, numa encenação de António Pires que conta com o Kyiv National Operetta's Theatre, a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o Coro do Festival de Verão.

Os primeiros dias de outubro vão ser palco para atuações do pianista português Luís Magalhães (dia 04), do músico Sandy Kilpatrick (dia 06), que vai dar uma 'masterclass' e uma oficina de composição, e dos bracarenses No!On e St. James Park (dia 07).

A pianista alemã Lisa Morgenstern regressa a Braga no dia 14 de outubro. A compositora já atuou com nomes como Ólafur Arnalds e Max Cooper e esteve na criação da banda sonora da série "The Empress", da Netflix.

Dias mais tarde, o Teatro Nacional São João leva ao Theatro Circo "As Bruxas de Salém", de Arthur Miller com encenação de Nuno Cardoso, como parte da digressão do espetáculo estreado no Porto em março.

Ainda em outubro, nos dias 27, 28 e 29, é a vez do regresso do festival Semibreve, dirigido pelo agora também diretor artístico do Theatro Circo, Luís Fernandes, que assumiu funções na sala de espetáculos em julho.

Novembro abre com a presença do norte-americano Devendra Banhart, com novo disco para apresentar, num mês em que o Theatro Circo também recebe o Festival para Gente Sentada, cuja primeira edição, em 2004, quando o evento acontecia em Santa Maria da Feira, foi encabeçada precisamente por Banhart.

Desta feita, o festival inclui os nomes de Nils Frahm, Gilsons, Mutu e Josh Rouse.

"Para fechar o ciclo de programação de dezembro e de 2023, o Theatro Circo acolhe uma sessão dupla no dia 21, o espetáculo 'Aurora' com direção artística de Clara Ribeiro, do Teatro e Marionetas de Mandrágora", pode ler-se no comunicado da sala da Avenida da Liberdade.

TDI // SB

Lusa/Fim