Segundo a fonte, os três funcionários são suspeitos do desvio de três mil milhões de francos cfa (cerca de 4,5 milhões de euros).

"Recebiam os impostos dos contribuintes, registavam os pagamentos e depois apagavam os referidos registos do sistema", explicou a fonte judicial.

"A fraude foi descoberta através dos recibos de pagamentos dos contribuintes", acrescentou.

Os funcionários foram detidos no âmbito de uma operação que teve início na sexta-feira pelo gabinete contra a corrupção e delitos económicos do Ministério Público, no quadro do plano estratégico de luta contra a corrupção, denominado "Olho do Cidadão".

MSE // VM

Lusa/Fim