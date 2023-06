Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro da GNR refere que a detenção dos sete suspeitos, com idades entre os 25 e os 56 anos, foi feita em locais da Área Metropolitana do Porto por efetivos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Maria da Feira.

"No âmbito de uma investigação por tráfico de produtos estupefacientes, que decorria há 18 meses, os militares da Guarda efetuaram diligências policiais nos concelhos de Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Valongo e Vila do Conde, que permitiram localizar os suspeitos de uma rede de tráfico de droga", acrescenta a GNR.

A Guarda refere que a operação "culminou no cumprimento de dois mandados de detenção, 23 mandados de busca, 16 buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias, nomeadamente em veículos e escritórios", refere a GNR em comunicado.

De acordo com fonte policial, foram apreendidas 555 doses de haxixe, 105 doses de cocaína em pó e 2.966 doses de liamba, além de 12 balanças decimais.

Por estarem alegadamente relacionadas com o tráfico de droga foram também apreendidas cinco viaturas, uma réplica de um revólver e 34 euros em dinheiro.

"A ação policial contou com o reforço da Secção de Informações e Investigação Criminal de Aveiro, Destacamento de Intervenção de Aveiro", bem como com "o apoio PSP do Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia e da Unidade Especial de Polícia", esclarece o comunicado.

MSO // JAP

Lusa/Fim