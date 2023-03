"A Marinha Portuguesa, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea desenvolveram esta madrugada uma operação conjunta de combate ao narcotráfico em águas internacionais, a sul de Portugal, da qual resultou a apreensão de uma embarcação de alta velocidade com 67 jerricãs de combustível no seu interior, bem como na detenção de quatro homens, com idades entre os 30 e 40 anos, por suspeitas de tráfico de estupefacientes", lê-se num comunicado da Marinha Portuguesa.

A nota indica que cerca das 03:30 foram monitorizados "movimentos suspeitos" de uma embarcação de alta velocidade, tendo sido feita uma operação de abordagem com recurso a uma barco da Marinha, operada por Fuzileiros, e outra da Polícia Marítima.

As autoridades portuguesas constataram que se tratava de uma embarcação marítimo-turística "que terá sido furtada no início deste mês, no porto de Portimão".

A embarcação foi apreendida, assim como 67 jerricãs de combustível, tendo sido detidos os ocupantes: três homens de nacionalidade marroquina e um de dupla nacionalidade (espanhola e marroquina).

Os suspeitos e a embarcação de alta velocidade foram conduzidos para o porto de Portimão, a fim de se efetuarem diligências de investigação, conclui.

