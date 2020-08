As detenções aconteceram na terça-feira, dias depois da apreensão da madeira, após a descoberta de "fortes indícios" do envolvimento dos nove funcionários no caso, disse Armando Wilson, porta-voz da Procuradoria provincial de Cabo Delgado, em declarações à comunicação social em Pemba.

Em causa está um total de 102 contentores de madeira ilegal que foram apreendidos na última semana, num navio no porto de Pemba, norte de Moçambique, e que tinham como destino a China, avançaram à Lusa, na altura, as autoridades.

Dos nove funcionários detidos, um é agente da Polícia da República de Moçambique, três são das alfândegas, quatro da Direção da Terra e Ambiente e um está afeto aos Serviços de Informação e Segurança do Estado.

"Em regra, quando há um processo de empacotamento esta equipa composta por estas entidades está sempre presente para garantir, por um lado, que a lei não seja violada, por outro, que o Estado não saia prejudicado, mas também para garantir a segurança", referiu Armando Wilson.

As autoridades avançaram que as investigações continuam visando identificar mais envolvidos, incluindo operadores florestais.

A madeira que estava a ser contrabandeada é das espécies umbila e jambire, tendo a sua apreensão resultado de uma denúncia.

Vários relatórios nacionais e internacionais têm indicado que Moçambique está a ser palco de crimes ambientais, entre os quais o corte ilegal de árvores, alertando para as consequências dos altos níveis de desflorestação.

Como forma de diminuir a pressão sobre os recursos florestais, algumas medidas restritivas foram aplicadas nos últimos cinco anos para inverter o cenário.

Dados oficiais indicam que Moçambique perde anualmente, pelo menos, 140 milhões de euros devido ao contrabando de madeira.

