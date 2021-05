Na segunda-feira, fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional tinha dito à agência Lusa que realizou uma megaoperação no Barreiro e em Almada, no distrito de Setúbal, no decorrer da qual efetuou cinco detenções, por suspeita de recurso a mão-de-obra ilegal, falsificação de documentos, crimes contra a saúde pública, fraude sobre mercadorias, fraude fiscal e branqueamento de capitais, e posse de arma ilegal.

Já hoje, também fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN) adiantou à Lusa que os cinco detidos são cidadãos portugueses e que entre eles se encontram alegados chefes das redes.

A mesma fonte acrescentou que os detidos serão presentes na quarta e na quinta-feira ao tribunal do Montijo para 1.º interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.

Segundo a AMN, esta megaoperação, com contornos internacionais, foi o culminar de uma investigação da Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima iniciada há dois anos, em colaboração com a Europol, a PSP, o Corpo Nacional de Polícia (Espanha), a Arma dei Carabinieri e a Guardia di Finanza (Itália) e a Gendarmerie (França).

A operação contou com 90 elementos da Polícia Marítima, apoiados por 26 veículos, explicitou a mesma fonte.

As buscas culminaram na apreensão de 16 viaturas, duas embarcações, 40.000 euros em numerário, mais de duas toneladas de amêijoa, duas armas de fogo, uma arma branca e ainda vários dispositivos eletrónicos, como, por exemplo, computadores.

Também na segunda-feira decorreu no rio Tejo uma operação de desmantelamento de uma rede nacional dedicada ao comércio de bivalves impróprios para consumo, tendo sido apreendidas 1,5 toneladas de bivalves. Foram detidas oito pessoas foram detidas e 13 constituídas arguidas.

Nesta operação, a cargo da Unidade de Ação Fiscal (UAF) da Guarda Nacional Republicana (GNR), foi dado cumprimento a 53 mandados de busca (domiciliárias e em empresas, armazéns, veículos e embarcações): 42 em Portugal, cinco em Espanha e seis em Itália.

