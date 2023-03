Segundo o porta-voz do SIC, Manuel Halaiwa, os detidos, com idades entre os 21 e 37 anos, são suspeitos dos crimes de tráfico de marfim e um deles também do homicídio qualificado em razão dos meios.

Manuel Halaiwa disse que os indivíduos se dedicavam à prática de vários crimes nos bairros Cassequel do Buraco e Catinton, no distrito da Maianga, município de Luanda, sendo o mais novo, de 21 anos, suspeito da morte de um homem, de 67 anos, reformado das Forças Armadas Angolanas (FAA), em dezembro de 2022, no bairro Catinton.

O porta-voz do SIC salientou que a vítima foi esfaqueada no abdómen durante um assalto à sua residência para o roubo de uma motorizada.

O responsável avançou que, relativamente ao tráfico de marfim, o SIC apreendeu na posse do grupo um total de 21,14 quilogramas de marfim já trabalhado, em formato esférico e argolas, que, de acordo informações obtidas, seriam entregues a um cidadão de nacionalidade chinesa para venda.

"Os cidadãos ora detidos foram presentes ao Ministério Público que aplicou a medida de coação mais gravosa ao homicida e aos demais aguarda-se os ulteriores trâmites processuais", informou Manuel Halaiwa.

NME // LFS

Lusa/Fim