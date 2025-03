O grupo cercava as vítimas, na maioria estudantes e menores e idades, e roubava-lhes as carteiras e os telefones com recurso à força física e armas brancas.

"Muitos destes menores, fruto destes episódios, sentiam-se inseguros e com medo de voltar a andar sozinhos na via pública, tendo relatado que ficaram extremamente aterrorizados e com dificuldade em retomar a sua vida normal", adianta a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

As duas detenções foram realizadas na segunda-feira na sequência da Operação "Smartphone", tendo sido executadas duas buscas domiciliárias na zona de Santo António dos Cavaleiros, em Loures, e na zona da Ameixoeira, em Lisboa.

Um terceiro elemento do grupo já tinha sido detido anteriormente, encontrando-se em prisão preventiva.

Os dois detidos na segunda-feira foram presentes ao departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, tendo-lhes sido decretada também a prisão preventiva.

