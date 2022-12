Detidos desde 5.ª feira 53 condutores com taxa de álcool de pelo menos 1,2 g/l

A GNR deteve, desde quinta-feira e até as 7:30 de hoje, 53 condutores com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e 40 por conduzirem sem habilitação legal, informou hoje aquela força policial.