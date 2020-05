O tenente Rui Bento, do Comando de Vila Real da GNR, explicou que, inicialmente, a informação que as autoridades tinham era a de que as vítimas fossem um casal (irmão e cunhada do detido), mas veio a confirmar-se que os dois mortos são cunhados do suspeito, irmãos da sua mulher.

As vítimas mortais, 54 e 55 anos, foram encontradas ao início da tarde de hoje num terreno agrícola na localidade da Estrada da Avarenta, freguesia de Carrazedo de Montenegro, para onde tinham ido trabalhar de manhã, depois de não regressarem para o almoço.

Rui Bento acrescentou que o suspeito tinha ainda a intenção de matar mais um cunhado na localidade de Algeriz, na mesma freguesia.

O homem, de 54 anos, não resistiu à detenção e entregou-se aos militares da GNR, que apreenderam ainda uma caçadeira e uma carabina.

O suspeito, que foi entregue à Polícia Judiciária, responsável pela investigação, terá de ser presente a primeiro interrogatório judicial nas próximas 48 horas para aplicação das medidas de coação.

