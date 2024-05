"Ele confessou ter assassinado nove mulheres na província de Gaza e outras duas foram mortas em Maputo", disse à Lusa Carlos Macuacua, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza, província que terá registado maior número de vítimas.

O indiciado, agora entregue à polícia moçambicana na província de Gaza, foi detido no distrito municipal Katembe, na capital moçambicana, tendo sido, durante a operação, atingido por três tiros na "tentativa de fuga", avançaram as autoridades.

As autoridades policiais indicaram ainda que o indiciado, agora internado no Hospital Provincial de Xai-Xai, confessou ter assassinado as mulheres por asfixia, tendo também se apropriado dos bens das vítimas.

Segundo as autoridades, o indiciado já esteve preso na penitenciária de Mabalane , província de Gaza, após ser julgado e condenado a uma pena de 16 anos de prisão por assassinar a esposa.

"Este homem não fugiu da cadeia onde cumpria a pena. Ele ficou lá por seis anos e acabou sendo solto legalmente mediante procedimentos judiciais", concluiu Carlos Macuacua.

