Detido sem abrigo por destruir "Vénus dos Trapos" do italiano Pistoletto

Um sem abrigo de 32 anos foi preso hoje em Nápoles, no sul de Itália, acusado de ser o autor do incêndio que destruiu a instalação contemporânea do artista italiano Michelangelo Pistoletto, colocada em 28 de junho naquela cidade.