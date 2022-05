De acordo com o 'media' turco, a detenção ocorreu na semana passada, no âmbito de uma operação internacional que foi preparada em segredo.

Durante a detenção, foram recuperadas informações relevantes sobre o grupo terrorista, segundo o portal, citado pelas agências internacionais.

O portal Odatv afirma que o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Ergogan, anunciará nos próximos dias a detenção e dará mais pormenores sobre a mesma.

A informação foi divulgada pelo jornalista Toygun Atilla, um proeminente repórter com contactos importantes com a polícia.

Segundo as informações hoje avançadas, Abu Ibrahim al Qurashi estava a ser vigiado há vários dias.

A detenção do líder jihadista foi feita por uma unidade de agentes antiterrorismo, na casa onde vivia em Istambul.

O líder do EI foi alegadamente detido sem resistência e está agora a ser interrogado pelos serviços secretos turcos.

Abu Ibrahim al Qurashi foi eleito como novo líder do EI em março passado, depois do grupo ter confirmado a morte de Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi em 03 de fevereiro, num ataque norte-americano no noroeste da Síria.

BZF/SCA // SCA

Lusa/Fim