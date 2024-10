Segundo o coordenador da Polícia Judiciária de Setúbal, João Bugia, o alerta foi dado pelos avós da criança, cerca das 09:00 de segunda-feira, depois de o filho lhes entregar apenas um dos netos, de 6 anos, quando esperavam receber também o menino mais novo.

"Ao ser questionado sobre o paradeiro do outro filho, o detido começou a gritar, a correr e a fugir. Os pais do detido perceberam que havia alguma coisa que não estava bem, foram a casa do filho e encontraram o outro neto, o menino de 5 anos, inanimado", disse.

"O menino, que tinha sido regado com gasolina, foi transportado ao hospital", acrescentou o responsável da PJ de Setúbal, salientando que é preciso esperar pelo relatório médico sobre o estado de saúde da criança.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, informou apenas que a criança "está estável, mas permanece internada".

A PJ de Setúbal prossegue as investigações para apurar as circunstâncias e as motivações da alegada tentativa de homicídio.

GR // ROC

Lusa/Fim