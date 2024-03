"O último refém acabou de ser libertado. Uma pessoa foi presa, não podemos dar mais informações no momento", afirma a polícia de Gelderland numa mensagem divulgada na rede social X, antigo Twitter.

Segundo a AP, o homem saiu da discoteca antes de lhe ser ordenado, pela polícia armada, ajoelhar-se com as mãos na cabeça.

Em seguida, foi algemado antes de ser conduzido para um carro da polícia que o aguardava, adianta.

A agência de notícias refere ainda que a "polícia fortemente armada" e as equipas especiais de detenção, algumas com máscaras, estavam à porta da popular discoteca.

Um vídeo mostrava três jovens a sair da discoteca com as mãos no ar depois de terem sido libertados.

Na mensagem no X, a polícia afirmou que "de momento não há indicação de um motivo terrorista".

Antes da libertação dos reféns, o presidente da Câmara de Ede, René Verhulst, afirmou que era "uma situação terrível para todas estas pessoas".

Segundo o canal de televisão do Reino Unido BBC, citando os media locais, o homem entrou nas instalações do estabelecimento de manhã cedo, ameaçando fazer-se explodir.

Segundo a polícia, foi montado um cordão de segurança à volta do estabelecimento e os residentes de cerca de 150 casas foram retirados para um local seguro.

HN // MLL

Lusa/fim