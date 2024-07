"Estão a ser realizadas ações de investigação e operações para estabelecer as causas e as condições que contribuíram para as atividades ilegais", esclareceu a assessoria de imprensa do FSB, segundo a agência de notícias russa Interfax.

Bulgakov foi transferido para o centro penitenciário FKU Sizo-2, localizado nos arredores da capital russa, Moscovo.

As autoridades russas não forneceram, até ao momento, mais informações sobre o caso.

A detenção de Bulgakov segue-se às detenções de vários altos funcionários do Ministério da Defesa nas últimas semanas.

A detenção mais mediática foi a de Tumur Ivanov, também antigo vice-ministro e considerado um dos homens de confiança do antigo ministro da Defesa Sergei Shoigu.

Estas detenções relacionadas com a tutela da Defesa russa ocorrem numa altura de reestruturação do ministério, nomeadamente após a recente nomeação de Andrei Belousov como novo ministro da Defesa, em substituição a Shoigu, e em plena ofensiva russa na Ucrânia, país que Moscovo invadiu em 24 de fevereiro de 2022.

