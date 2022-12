Eva Kaili, que ocupa uma das 14 vice-presidências do PE, foi detida esta tarde no âmbito desta investigação e a sua casa alvo de buscas pelas autoridades, noticiaram os jornais "Le Soir" e "Knack".

A polícia de Bruxelas realizou hoje 16 buscas domiciliárias e efetuou as detenções, entre as quais o companheiro de Kaili, atual colaborador ligado ao grupo dos Socialistas e Sociais Democratas no PE, adiantaram as mesmas fontes.

