Durante a operação, as Forças de Defesa e Segurança neutralizaram um número não divulgado de insurgentes e apreenderam vários bens usados durante as suas incursões, disse hoje à Lusa fonte da corporação naquela província do norte de Moçambique, sem avançar mais detalhes.

Em declarações ao jornal Notícias, o diretor de Operações do Comando Geral da PRM, Victor Novela, disse que a operação ocorreu esta semana e, além das neutralizações, foram apreendidas mais de 50 catanas, armas de fogo (em número não especificado), fardamentos e motorizadas.