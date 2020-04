Sem precisar o número de operacionais do Regimento Sapadores Bombeiros que entraram no local para a desinfeção do hostel, a mesma fonte adiantou que a operação de limpeza já teve início.

Aos jornalistas presentes no local, o vereador da Proteção Civil Municipal de Lisboa, Carlos Castro, avançou minutos antes do início da desinfeção tratar-se de uma intervenção que irá durar cerca de "três quatro horas", acrescentando que os bombeiros têm de estar equipados para entrar no local.

"Os bombeiros entram no hostel, no último piso e vão descendo fazendo a descontaminação e, ao sair, têm de ser eles próprios descontaminados", afirmou.

De acordo com o vereador "mais de metade dos hospedes já foi testado", com os testes "em lotes de 20" a serem encaminhados para laboratório.

Carlos Castro acrescentou ainda que a autarquia e as diversas entidades envolvidas vão garantir as refeições às pessoas que estão a ser acompanhadas na Mesquita de Lisboa por equipas de saúde e bombeiros, além de tradutores.

Um hostel com cerca de 200 pessoas localizado na rua Morais Soares, na freguesia de Arroios, foi esta manhã evacuado devido a um caso positivo da covid-19.

De acordo com as informações do vereador da Proteção Civil Municipal de Lisboa, Carlos Castro, aos jornalistas no local, a operação de retirada "de cerca de duas centenas de pessoas teve início pelas 07:00, depois de um caso positivo ter sido detetado e que já se encontra em isolamento".

Segundo o responsável municipal, trata-se de uma operação que envolve diversas entidades do ramo de saúde e de apoio aos imigrantes e refugiados, como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Alto Comissariado para as Migrações e o Conselho Português para os Refugiados.

Os hospedes foram levados para a Mesquita de Lisboa, local de culto que se encontra encerrado, onde à chegada foram testados para a covid-19 e onde ficaram a aguardar os resultados.

Segundo o vereador Carlos Castro os hóspedes que derem negativo vão poder regressar ao hostel depois da desinfeção concluída, enquanto os casos positivos vão ser encaminhados para outros locais onde ficaram em isolamento.

