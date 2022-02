Luís Sequeira compete com Jenny Beavan, por "Cruella", Massimo Cantini Parrini, por "Cyrano", Robert Morgan e Jacqueline West, por "Duna", e Milena Canonero, por "Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun".

A nomeação de Luís Sequeira é uma de três para "Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", do realizador mexicano, tendo também sido indicado para melhor direção de fotografia e melhor 'design' de produção.

O filme mais nomeado para os prémios da Academia Britânica de Cinema (BAFTA, na sigla em inglês) foi "Duna", de Denis Villeneuve, com 11, seguindo-se "O Poder do Cão", de Jane Campion, e "Belfast", de Kenneth Branagh, com seis.

No final de janeiro, Luís Sequeira foi nomeado para os prémios da Associação de Figurinistas dos Estados Unidos pelo mesmo filme.

"Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", que se estreou na semana passada nos cinemas portugueses, representa uma nova colaboração de Luís Sequeira com Guillermo del Toro, com quem já trabalhou no filme "A forma da água" e na série "The Strain".

Atualmente, Luís Sequeira está também envolvido na série "Guillermo del Toro's cabinet of curiosities", prevista para este ano na plataforma Netflix.

Luís Sequeira nasceu no Canadá, é filho de portugueses, tem dupla nacionalidade e soma mais de trinta anos de carreira entre a moda e o cinema.

Em 2018, esteve nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa com "A Forma da Água", que valeu a Guillermo del Toro os prémios da academia norte-americana de Melhor Filme e Melhor Realização.

Além das produções com del Toro, Luís Sequeira assinou ainda o guarda-roupa dos filmes "The Christmas Chronicles", "It - Capítulo 2", "Monster Problems" e colaborou na série "Lock & Key".

