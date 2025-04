Ao som de canções de intervenção, as duas chaimites que marcaram o início do desfile pelas 15:30, chegaram à Praça D. Pedro IV, no Rossio, em Lisboa, uma hora e meia depois de arrancarem, onde já eram esperadas por várias centenas de pessoas.

Àquela hora, os últimos participantes no desfile estavam ainda no topo da Avenida da Liberdade.

Durante todo o percurso, repetiram-se as habituais palavras de ordem "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais" e as senhas da Revolução, que ecoaram das colunas das chaimites, sobretudo a "Grândola, Vila Morena" eram cantadas por aqueles que participavam no desfile e pelos milhares que enchiam as ruas laterais da avenida para o ver passar, a maioria de cravo vermelho na mão.

