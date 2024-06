O grupo de desertores Gyeoreul Unification Solidarity informou hoje que enviou mais dez balões contendo cerca de 200 mil panfletos de propaganda críticos do líder norte-coreano Kim Jong-un, depois de o grupo de desertores Fighters for a Free North Korea ter enviado um carregamento semelhante no dia 06.

Um dia depois, outro grupo lançou 500 garrafas de plástico cheias de arroz e notas de dólares americanos.

De acordo com a agência noticiosa local Yonhap, citada pela Efe, os balões mais recentes transportam também cartões USB com o discurso do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol no Dia do Movimento pela Independência, a 01 de março, e mensagens de senadores e deputados norte-americanos dirigidas ao público norte-coreano.

O governo sul-coreano confirmou que os balões atravessaram o território norte-coreano e as suas forças militares permanecem atentas a possíveis atos similares por parte da Coreia do Norte, em retaliação.

Esta última campanha de envio de propaganda transfronteiriça surge depois de, na semana passada, o Norte ter enviado cerca de mil balões cheios de detritos para o Sul, naquilo que o regime classificou como uma resposta "olho por olho" à propaganda do Sul.

O governo sul-coreano alertou então para contramedidas insuportáveis, incluindo a possível retoma das emissões de altifalantes nas zonas fronteiriças, o que levou Pyongyang a anunciar a suspensão temporária do envio de balões.

A Coreia do Norte ameaçou, no entanto, enviar "cem vezes mais papel higiénico e lixo" em resposta a quaisquer novos panfletos do Sul, e o novo lançamento suscitou preocupações quanto a uma potencial retaliação.

A tensão na fronteira aumentou com estes episódios.

O envio dos balões com detritos levou a Coreia do Sul a suspender o acordo militar intercoreano, adotado em 2018, para diminuir a tensão principalmente na fronteira - que o Norte já tinha abandonado unilateralmente - e a anunciar que vai retomar os exercícios militares nas zonas fronteiriças que tinha interrompido como parte de medidas conciliatórias.

EYC

Lusa