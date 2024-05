De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, nos países da área do euro a taxa de desemprego recuou 0,1 pontos percentuais, em abril, face ao 6,5% registados quer no mesmo mês de 2023, quer em março.

No conjunto dos 27 Estados-membros, o indicador manteve-se estável nos 6,0% quer na variação homóloga quer em cadeia.

O Eurostat estima que em abril havia 13.149 milhões de desempregados na UE, dos quais 10.998 na zona euro.

Entre os Estados-membros, a Espanha (11,7%), A Grécia (10,8%) e a Suécia (8,4%) registaram as mais altas taxas de desemprego, tendo as mais baixas sido observadas na República Checa (2,7%), na Polónia (3,0%) e em Malta (3,1%).

Em Portugal, o indicador recuou, em abril, para os 6,3%, face aos 6,6% do mesmo mês de 2023 e aos 6,4% registados em março.

