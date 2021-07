O número de pessoas empregadas com salários aumentou para 28,9 milhões em junho, mais 356.000 que em maio, disse o ONS num comunicado hoje divulgado.

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o mercado de trabalho em algumas regiões do Reino Unido está agora acima dos níveis pré-pandemia - fevereiro de 2020 - incluindo o nordeste e noroeste de Inglaterra, bem como a Irlanda do Norte.

As vagas de emprego atingiram 862.000 entre abril e junho, mais cerca de 77.500 do que nos níveis pré-pandemia em março do ano passado, de acordo com o ONS.

A taxa de emprego foi de 74,8% entre abril e junho e os rendimentos médios dos trabalhadores aumentaram 7,3%.

O diretor de estatísticas do ONS, Darren Morgan, disse hoje que o mercado de trabalho continua a "recuperar", com o número de pessoas nas folhas de pagamentos a aumentar, embora ainda em níveis mais baixos do que os verificados antes do surto da pandemia.

"O número de vagas de emprego continua a aumentar acentuadamente. O setor que está a sustentar este aumento é o da hotelaria", acrescentou Morgan.

