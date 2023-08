Em comparação com o mesmo mês de 2022, cerca de 70 mil pessoas encontraram trabalho, fazendo com que o número de desempregados registados no Japão caísse 3,8% para 1,79 milhões em junho.

O número de pessoas com trabalho no arquipélago situou-se em 67,85 milhões em junho, o que representa mais 260 mil indivíduos ou um aumento de 0,4% face a igual período do ano passado.

O número de empregos disponíveis por cada 100 candidatos a emprego no Japão era de 130 em junho, menos um que no mês anterior.

