De acordo com dados oficiais divulgados pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a taxa de desemprego entre os residentes diminuiu 0,4 pontos percentuais em comparação com o primeiro trimestre deste ano.

O desemprego entre a população em geral de Macau caiu 0,3 pontos percentuais para 2,8%, a taxa mais baixa desde o final de 2020, ano durante o qual as empresas da região chinesa despediram quase 18.900 trabalhadores sem estatuto de residente.

Apesar da queda do desemprego, a taxa de atividade da população caiu para 67,7%, o valor mais baixo desde 2007, numa cidade que está em acelerado processo de envelhecimento, sobretudo devido a uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo.

No período entre abril e junho, estavam registados em Macau cerca de 10.400 desempregados, menos 100 do que no período entre março e maio, segundo os dados oficiais da DSEC.

De entre os desempregados, a maioria tinha sido despedida ou da construção civil ou do jogo, o setor dominante da economia de Macau e o mais atingido pela crise económica provocada pela pandemia.

No início de 2020, a indústria do jogo na região chinesa atingiu um máximo histórico de 87.500 funcionários. Em três anos de pandemia, um em cada quatro trabalhadores (24,1%) do setor perdeu o emprego.

As receitas dos casinos de Macau atingiram 80,1 mil milhões de patacas (9,08 mil milhões de euros) na primeira metade de 2023, mais 201,5% em comparação com igual período do ano passado, mas menos 46,4% do que no mesmo período de 2019.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política 'zero covid', anunciou, em dezembro do ano passado, o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, a cidade registou na primeira metade deste ano 11,6 milhões de turistas, três vezes mais do que no mesmo período de 2022.

Em julho, o Centro de Estudos e o Departamento de Economia da Universidade de Macau previram que a taxa de desemprego vai cair para 2,6% e que o salário mediano vai subir 9,6% até ao final de 2023.

