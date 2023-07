De acordo com os serviços de salvamento espanhóis, os migrantes chegaram hoje de manhã "pelos seus próprios meios" a uma praia na ilha de Tenerife, tendo três deles recebido assistência e sido hospitalizados devido a "patologias menores".

Segundo um porta-voz da Cruz Vermelha espanhola, com base nas declarações dos migrantes, a embarcação deixou a costa senegalesa há oito dias e entre os 41 migrantes a bordo havia "pelo menos um menor".

A chegada de hoje ocorre numa altura em que os serviços de salvamento espanhóis continuam a procurar três embarcações de migrantes, também provenientes do Senegal, que desapareceram ao largo das Canárias, segundo a organização não-governamental (ONG) Caminhando Fronteiras, com um total de mais de 300 migrantes a bordo.

De acordo com uma porta-voz do serviço espanhol de salvamento marítimo, um avião efetuou hoje de manhã uma nova busca, mas não encontrou nenhum sinal das embarcações.

A Caminhando Fronteiras, que obtém as suas informações através de telefonemas de migrantes ou dos seus familiares, diz que as três embarcações partiram do Senegal em 23 e 27 de junho.

Uma que partiu da cidade de Kafountine, a 1.700 quilómetros das ilhas Canárias, tinha cerca de 200 pessoas a bordo, segundo a ONG.

Em Dacar, um porta-voz do exército senegalês, anunciou hoje na rede social Twitter que a marinha senegalesa intercetou quarta-feira à noite uma embarcação com 71 pessoas a bordo, incluindo duas mulheres.

Também na capital senegalesa, o ministro do Interior, Félix Diome, revelou hoje que oito pessoas morreram quando uma piroga se virou, na quarta-feira, em Saint-Louis, no norte do Senegal, na rota migratória que liga o país ao arquipélago espanhol das Canárias.

Um primeiro balanço feito na quarta-feira pelos bombeiros e por um responsável local apontava para seis mortos e quatro sobreviventes.

Segundo a imprensa senegalesa, o número de mortos poderá ser muito superior, uma vez que as pirogas estão frequentemente cheias e podem transportar dezenas de pessoas.

"Para já, podemos lamentar o facto de haver oito mortos e quatro feridos", detalhou Félix Diome, que se deslocou a Saint-Louis.

Um responsável local disse que a embarcação provinha do sul e o acidente ocorreu nas primeiras horas do dia anterior, perto da costa, e é possível que alguns dos tripulantes tenham fugido.

O Senegal, e mais concretamente o sul do país, é um dos principais pontos de partida dos emigrantes ilegais para a Europa.

De acordo com os mais recentes dados do Ministério do Interior espanhol, 12.704 migrantes chegaram ilegalmente a Espanha no primeiro semestre do ano, a maioria dos quais (7.213) nas ilhas Canárias, um número 11,35% inferior ao período correspondente de 2022.

EL // LFS

Lusa/Fim