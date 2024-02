No documento, aprovado pelo Governo, é recordado que Moçambique "depende fortemente de combustíveis importados" para abastecer o setor dos transportes, com "impacto negativo na balança de pagamentos", expondo o país "às flutuações cambiais e de preços", além de emissões de dióxido de carbono.

"Em 2020, 100% do gasóleo e da gasolina utilizados nos transportes foram importados, resultando num custo de 482 milhões de dólares [449 milhões de euros], o que equivale a 8% das importações desse ano e a 3% do PIB. O setor de transportes é responsável por 84% do consumo doméstico de combustíveis fósseis", explicou.

A nova estratégia, que prevê investimentos de cerca de 80 mil milhões de dólares (73 mil milhões de euros) até 2050, prevê, num dos seus planos, para o transporte urbano, "a transição para modos de transporte público" em áreas metropolitanas, incluindo transporte de massa, como metro de superfície, sistemas ferroviários suspensos e autocarros rápidos (BRT), começando pela área metropolitana de Maputo.

"A curto e médio prazo, o gás natural comprimido será utilizado como combustível de transição, à medida que os sistemas e os volumes mudam gradualmente para modos renováveis alimentados pela rede. No transporte rodoviário, a transição do gasóleo/gasolina no transporte privado de passageiros e mercadorias implica uma transição para biocombustíveis (como combustíveis de transição) e veículos elétricos", lê-se ainda.

A descarbonização do transporte urbano arrancará até 2030 em Maputo, "com a introdução do BRT e outros transportes públicos de massa, e com 15% dos transportes públicos utilizando fontes de energia mais limpas, em vez de diesel". Entre 2030 e 2040 "este valor subirá para 50% do transporte público urbano de passageiros na zona metropolitana de Maputo, enquanto a quota no norte/centro sobe para 15% e 7,5% nos restantes centros urbanos do Sul do país".

A descarbonização do transporte rodoviário, com a transição para viaturas elétricas, "terá início em 2030, com 1% do transporte rodoviário privado e 5% do transporte rodoviário de mercadorias" que vão passar a ser "alimentados pela rede" elétrica.

A taxa de penetração combinada dos veículos elétricos e dos veículos a gás natural "atingirá 3% para o transporte rodoviário privado e 1% para o transporte rodoviário de mercadorias" até 2040, na previsão do Governo nesta estratégia.

Na descarbonização do transporte ferroviário, o Governo aponta uma "transição gradual dos caminhos-de-ferro a diesel para a eletricidade renovável", arrancando até 2030 "com a duplicação e eletrificação da linha sul de Ressano Garcia", a principal fronteira do país, com a África do Sul.

"Prossegue com o aumento da capacidade e a expansão da eletrificação para 50% das linhas ferroviárias do sul, centro e norte do país e a construção da linha ferroviária norte-sul", acrescentou, mas o cronograma de expansão e eletrificação "está condicionado à eletrificação ferroviária simultânea nos países vizinhos ligados por via férrea a Moçambique".

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou na cimeira do clima, em dezembro, que a ETS vai colocar o país na "vanguarda da inovação climática".

"Esta iniciativa não apenas coloca Moçambique na vanguarda da inovação climática, como também o posiciona como um destino de investimento atrativo sustentável", disse o chefe de Estado, após intervir, em 02 de dezembro, num dos painéis da cimeira da ONU sobre o clima (COP28), que está a decorrer no Dubai.

