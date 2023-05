"A descarbonização é o desafio do nosso século", disse Ursula von der Leyen, referindo ainda a necessidade da transição para uma economia verde, baseada em indústrias limpas e competitivas.

Atualmente, segundo salientou Von der Leyen, "tudo é sobre o acesso à tecnologia, o acesso às matérias-primas e o aumento da produção, por isso, o objetivo comum deve ser o desenvolvimento de capacidades em matéria de tecnologias limpas".

Numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a líder do executivo comunitário referiu que este objetivo será discutido na cimeira de líderes do G7 (a decorrer entre 19 e 21 de maio em Hiroshima), uma vez que a transição ecológica deve ser um esforço comum e não feita "à custa uns dos outros".

O G7 reúne as sete maiores economias mundiais e é integrado pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com a União Europeia (UE) a participar também nas reuniões do grupo.

A UE vai participar nos próximos dias em três cimeiras: a do Conselho da Europa, na Islândia (terça e quarta-feira), a do G7, no Japão, e a da UE/Coreia, em Seul (22 de maio).

No que respeita à guerra em curso na Ucrânia, que será o tema dominante da agenda da reunião em Reiquiavique -- em que participa também o primeiro-ministro português, António Costa --, a UE apoia a criação de um tribunal específico para julgar os crimes de agressão.

