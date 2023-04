A maioria dos óbitos foram causados por desabamento de paredes, afogamentos e relâmpagos, refere o INGD na nota enviada hoje à Lusa.

A província de Zambézia registou o maior número de óbitos, um total de 179, seguida de Sofala, com 27, ambas províncias do centro de Moçambique.

Desde 01 de outubro de 2022 até 03 de abril, os desastres naturais fizeram também 807 feridos e destruíram parcial e totalmente 222.088 casas e inundaram outras 80.560.

O mau tempo afetou ainda 1.043 escolas, 1.198.261 alunos e 14.765 professores, avança o INGD.

A época chuvosa 2022/2023 foi também marcada pela passagem do ciclone Freddy, que causou a morte de pelo menos 169 pessoas e afetou mais de 200 mil famílias.

Freddy é já um dos ciclones de maior duração e trajetória nas últimas décadas, tendo viajado mais de 10.000 quilómetros desde que se formou ao largo do norte da Austrália em 04 de fevereiro e atravessou todo o oceano Índico até à África Austral.

O ciclone atingiu pela primeira vez a costa oriental de Madagáscar em 21 de fevereiro e regressou à ilha a 05 de março, onde deixou um rasto de 17 mortos e 300.000 pessoas afetadas, segundos os últimos dados.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o Freddy pode ter quebrado o recorde de duração do furacão John, que durou 31 dias em 1994, embora os peritos da instituição não confirmem este recorde até que o ciclone se tenha dissipado.

Moçambique, considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

LYN (EYAC) // PJA

Lusa/Fim