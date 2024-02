De acordo com o ministério, as catástrofes naturais provocaram ainda a retirada de 24 mil pessoas, o desmoronamento de mais de 600 casas, danos em 29.700 habitações e a perda de 207.100 hectares de culturas, com um impacto económico direto de três mil milhões de yuan (388 milhões de euros), noticiou o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês.

Entre as catástrofes mais graves contam-se o terramoto de magnitude 7,1 na região ocidental de Xinjiang, que provocou três mortos, e o deslizamento de terras que causou 44 vítimas mortais na vila de Zhenxiong, na província de Yunnan (sudoeste).

No total, o país asiático sofreu 47 terramotos de magnitude superior a 4, de acordo com os dados citados pelo jornal.

Uma vaga de frio afetou ainda mais de 25 províncias do país, especialmente no sul, onde se registaram as primeiras quedas de neve do ano, causando problemas no fornecimento de eletricidade, telecomunicações e transportes.

De acordo com o ministério, o frio e a neve afetaram mais de dois milhões de pessoas em 12 províncias, especialmente em Jiangxi, Hunan e Guizhou, no centro do país, onde cerca de 1.500 casas e 197.100 hectares de culturas foram danificados.

Outras catástrofes naturais ocorridas em janeiro incluíram a seca, que afetou 63.000 pessoas e 2.900 hectares de culturas em Yunnan, a queda de granizo, que feriu 8.200 pessoas e afetou 6.900 hectares de culturas no sudoeste do país, e os incêndios florestais, dos quais foram registados sete casos sem vítimas.

JPI // CAD

Lusa/Fim