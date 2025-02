O pesado telhado de ferro do 'shopping' Real Plaza Trujillo, uma cidade na região de La Libertad, caiu na noite de sexta-feira sobre dezenas de pessoas que estavam no local.

O ministro da Defesa, Walter Astudillo, disse numa conferência de imprensa que, de acordo com as informações fornecidas pelos bombeiros locais em La Libertad, cinco pessoas morreram no local e uma sexta num hospital em consequência do desabamento.

Ainda segundo Walter Astudillo, 30 pessoas feridas já receberam alta e 48 permanecem hospitalizadas, dos quais três em estado grave.

O ministro expressou as suas condolências às famílias das vítimas.

O chefe do corpo de bombeiros local, Luis Roncal, confirmou que não encontraram "nenhum sinal de vida" enquanto monitorizavam com cães de resgate, mas que a busca por sobreviventes continuaria.

Entretanto, o presidente da Câmara de Trujillo, Mario Reyna, anunciou o encerramento do centro comercial "devido ao risco iminente" e disse que o seu executivo pretendia inspecionar outros centros comerciais.

LFS // VAM

Lusa/Fim