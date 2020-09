De acordo com a marinha, que não especificou o tamanho, uma mancha de diesel foi localizada perto do petroleiro, carregado com 270 mil toneladas de petróleo bruto e 1.700 toneladas de diesel para as máquinas, situado a cerca de 55 quilómetros a este da vila costeira de Sangamankanda Point.

A carga de petróleo não foi afetada pelo incêndio na casa de máquinas e na superestrutura do navio, afirmou a marinha, sobre o fogo que começou na quinta-feira e reacendeu na segunda-feira devido aos fortes ventos, após ter sido declarado como extinto no domingo.

Um avião da Guarda Costeira indiana foi enviado para lançar produtos dispersantes na mancha, de forma a minimizar os danos ambientais, segundo a marinha.

"O petroleiro está a inclinar-se para a esquerda. Um derrame ocorreu nos tanques porque a água do mar usada para combater o incêndio vazou da superestrutura", afirmou um porta-voz da marinha do Sri Lanka.

O procurador-geral do Sri Lanka, Dappula de Livera, pediu às autoridades marítimas que peçam indemnização aos proprietários do petroleiro e o reboquem para fora das águas do país.

Registado no Panamá, o New Diamond é propriedade de uma empresa registada na Libéria, a Porto Emporios Shipping Ing., mas é administrado pelo armador grego New Shipping Limited, segundo a marinha do Sri Lanka.

A Índia enviou hoje um avião com 'stock' adicional de pó químico para ser disperso por helicóptero no petroleiro, já havia informado a marinha do Sri Lanka anteriormente.

Na segunda-feira, seis especialistas em operações de resgate e 11 profissionais de gestão de desastres chegaram ao local, enviados pelos proprietários do barco.

As temperaturas continuam muito altas na popa do petroleiro para permitir o embarque, segundo a empresa holandesa Smit Salvage, especializada em resgates de navios e mandatada pelos proprietários.

Dezanove embarcações da Índia e do Sri Lanka estão a ajudar no combate às chamas.

O New Diamond estava a viajar do Koweit para o porto indiano de Paradip, quando fez um pedido de socorro na quinta-feira depois de uma explosão na sala das máquinas que matou um dos 23 tripulantes, um marinheiro filipino, e os restantes foram retirados.

O New Diamon é maior que a embarcação japonesa MV Wakashio, que encalhou numa recife na ilha Maurícia em julho, derramando mais de 1.000 toneladas de petróleo.

