"No nosso programa, os cinco deputados do PAIGC entenderam por bem votar no nosso programa, que é um programa de salvação, é um programa que vem para estabilizar o país. É muito simples, votaram de uma forma consciente, sem qualquer pressão, sem qualquer tipo de perturbação, são cinco deputados do PAIGC e um deputado do PND (Partido da Nova Democracia)", afirmou o chefe do Governo, em entrevista à agência Lusa, em Lisboa.

Questionado pela Lusa sobre o facto de quatro deputados da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), liderado por Nuno Nabian, estarem ausentes no dia da votação do programa do seu Governo, o primeiro-ministro disse que os "deputados são livres".