Abel Pires da Silva, deputado do Partido Libertação Popular (PLP) -- uma das três forças do Governo -- disse à Lusa que o problema é "sério", representa uma "mentalidade" mais ampla do recurso à violência e pode estar a "hipotecar o futuro" de Timor-Leste.

"Está na altura do Ministério da Educação e do Ministério do Ensino Superior levar este assunto a sério. Esta violência acontece regularmente, mas sucessivos ministros não levam este assunto a sério", afirmou à Lusa.

"A introdução e implementação de violência nas escolas e nas universidades é um problema sério. É necessário agir já, denunciar a violência e tomar medidas preventivas e educativas", frisou.

Abel Pires considera que a violência no espaço escolar é particularmente grave dado o papel "central" do setor educativo no processo de construção nacional, com o problema a estender-se depois para fora da escola.

"Se permites violência na escola, até em idades jovens, e até a endossas com o teu silêncio, as crianças pensam que a violência está bem. E por isso, depois, não nos surpreende que haja violência em casa suco, nas famílias e nas comunidades. É uma norma", afirmou.

Os comentários surgiram depois da partilha nas redes sociais de vídeos que mostram praxes violentas em escolas do país, algo que também ocorre ao longo do ano, com a partilha pontual de vídeos com violência entre alunos em alguns locais.

Vídeos como esse, apesar de serem condenados por alguns, acabam por suscitar riso e piadas, normalizando atos violentos que depois, referem especialistas na questão, se alargam a violência familiar, nos bairros e nas comunidades.

"Se deixamos acontecer a violência entre alunos, não é de surpreender que depois os professores, os familiares também cometam violência. É uma extensão da cultura de violência", disse.

Com a maioria da população timorense a ter menos de 25 anos e a ter já nascido depois de 24 anos de violenta ocupação indonésia, Abel da Silva diz que a falta de ação das autoridades e dos responsáveis educativos é "uma oportunidade perdida"

"Se queremos mudar a nação, se queremos preparar a nação, temos que começar na educação, nas crianças mais jovens", disse, referindo-se a outros problemas estruturais crónicos do setor.

"Perante os problemas que as escolas têm, de infraestruturas a capacidade dos professores e aos currículos, temos negligenciado as tarefas sérias que é preparar mentalidade dos estudantes", disse.

O deputado do PLP considera que com o início do novo ano escolar -- o calendário escolar começa em janeiro -- é vital atuar já para "evitar que a violência institucionalizada se repita".

"Se estas coisas não mudam, será muito difícil a Timor-Leste mudar. Se falharmos a educar as nossas crianças, e temos falhado nos últimos 20 anos, não conseguiremos", disse.

"Eu ensino no nível universitário e vemos que o nível de preparação não existe. Com os novos alunos temos que ignorar os materiais de nível universitário e começar no básico, antes de ensinar coisas avançadas", afirmou.

