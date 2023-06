Na queixa apresentada na Procuradoria-Geral da República, consultada hoje pela Lusa, Manasse, antigo porta-voz nacional do partido, acusa os colegas do círculo eleitoral da Zambézia, centro do país, de terem subscrito um documento baseado em "factos ofensivos à honra e bom nome" e que fizeram com que o queixoso fosse expulso em março do comité provincial da Frelimo na Zambézia.

"Os 23 deputados agiram de forma voluntária e deliberada, lendo, em viva voz, factos inverosímeis [e atentatórios] à honra e ao bom nome do queixoso", refere-se na exposição entregue por Manasse.

"Pretendiam não só manchar a honra e o bom nome, mas também destruir o seu caráter [de Caifadine Manasse] e a sua reputação", lê-se no documento.

A porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, disse à Lusa que "a nível central, o partido não tem conhecimento do assunto".

Por sua vez, o porta-voz da bancada do partido no poder, Feliz Sílvia, afirmou que o grupo parlamentar não tem "informação oficial e tudo o que sabe é o que vem nas redes sociais".

A Lusa ainda não conseguiu ouvir Caifadine Manasse sobre a participação criminal que fez contra os seus colegas de bancada.

