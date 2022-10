O anúncio foi feito no Fórum TSF desta manhã, onde explicou que fez uma ponderação depois da "surpresa" com a saída de João Cotrim Figueiredo, considerando ter condições para "liderar uma lista para uma nova fase de crescimento" do partido.

Rui Rocha, também deputado liberal, avançou também no domingo para esta corrida eleitoral.

